Chipmangel belastet weiter VW

Wolfsburg. Volkswagen hat in seinem Werk in Wolfsburg nach Betriebsratsangaben wegen fehlender Halbleiter im vergangenen Jahr 330.000 Fahrzeuge weniger produziert als ursprünglich geplant. Insgesamt seien dort 2021 mit knapp 400.000 Einheiten so wenige Fahrzeuge vom Band gelaufen wie seit Jahrzehnten nicht, sagte Betriebsratschefin Daniela Cavallo am Mittwoch bei einer Belegschaftsversammlung, die online stattfand. Volkswagen hatte erst Anfang Februar angekündigt, wegen der Unterauslastung ab Ostern fast alle Nachtschichten in seinem Stammwerk zu streichen. (Reuters/jW)