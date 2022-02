Brasilien: Viele Tote nach Erdrutsch

Petrópolis. Nach Erdrutschen und Überschwemmungen infolge von heftigem Regen ist die Zahl der Toten in der Bergregion von Rio de Janeiro auf mindestens 38 gestiegen. Dies berichteten brasilianische Medien unter Berufung auf den Zivilschutz am Mittwoch. Die Zahl der Verschütteten war zunächst nicht bekannt. Am Dienstag hatte es dem Meteorologiesender Climatempo zufolge in sechs Stunden mehr geregnet, als für den gesamten Monat Februar nach Durchschnittswerten zu erwarten war. In den vergangenen Wochen hatte es auch in den Bundesstaaten Minas Gerais und Bahia Erdrutsche und Überschwemmungen gegeben. (dpa/jW)