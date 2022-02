Australien: Tausende Pflegekräfte im Streik

Sydney. In Australien haben Tausende Pflegekräfte zum ersten Mal seit fast einem Jahrzehnt die Arbeit niedergelegt und einen 24stündigen Streik begonnen. Trotz eines Streikverbots zogen sie am Dienstag in Kitteln und OP-Masken durch Sydney. Auf dem Weg zum Parlament des Bundesstaates New South Wales hielten sie Plakate hoch mit Aufschriften wie »Sagt uns nicht mehr, dass wir klarkommen sollen«. (AFP/jW)