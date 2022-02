Regierung verfehlt Ziele bei Wohnungsbau

Berlin. Das Regierungsziel von bundesweit 400.000 neuen Wohnungen pro Jahr ist aus Expertensicht vorerst kaum zu erreichen. Wegen der langen Bauzeiten könnten sich entsprechende Anstrengungen erst in der nächsten Wahlperiode nach 2025 auszahlen, sagte Mitautor Harald Simons am Dienstag bei der Vorstellung eines Marktgutachtens des Kapitalverbands »Zentraler Immobilien Ausschuss«. Demnach dürften im vergangenen Jahr etwa 315.000 Wohnungen fertiggestellt worden sein, rund 9.000 mehr als im Vorjahr. Verbandspräsident Andreas Mattner kritisierte, das Wohnungsbauziel der Regierung sei in weite Ferne gerückt. (dpa/jW)