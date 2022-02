Flutkatastrophe: Reul kündigt Maßnahmen an

Düsseldorf. In Reaktion auf die Flutkatastrophe vor sieben Monaten hat Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (CDU) am Dienstag einen 15-Punkte-Plan zur Verbesserung des Katastrophenschutzes vorgestellt. Dazu zählen die Schaffung eines landeseigenen Krisenreaktionszentrums, verbindliche Risikoanalysen und Eingriffsmöglichkeiten in den Hörfunk zur Warnung der Bevölkerung. (dpa/jW)