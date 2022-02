Myanmar kritisiert Ausladung von ASEAN-Gipfel

Naypyidaw. Die Militärjunta in Myanmar hat die Entscheidung der südostasiatischen Staatengemeinschaft ASEAN, den Außenminister des Landes vom bevorstehenden Ministertreffen in Kambodscha auszuladen, scharf kritisiert. Es sei »bedauerlich«, dass Myanmar trotz aller Bemühungen um eine Zusammenarbeit mit der ASEAN nicht an dem Treffen in der kambodschanischen Hauptstadt Phnom Penh an diesem Mittwoch und Donnerstag teilnehmen dürfe, teilte die Junta mit. Myanmar könne dies nicht akzeptieren und werde deshalb – wie von der ASEAN angeboten – auch keinen »nichtpolitischen« Vertreter schicken. Kambodscha führt in der Gruppe derzeit den Vorsitz. (dpa/jW)