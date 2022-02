Vor Bund-Länder-Runde: Beschränkungen fallen

Berlin. In Erwartung sinkender Infektionszahlen bereiten Bund und Länder eine weitgehende Streichung der Coronaauflagen in zwei Monaten vor. Am Tag vor der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) zur Festlegung des weiteren Coronakurses preschte Bayern am Dienstag mit einem Beschluss vor. Kontaktbeschränkungen für Geimpfte und Genesene sollen komplett wegfallen. Von Donnerstag an brauchen sie auch nirgendwo mehr einen zusätzlichen Test als Zugangsvoraussetzung. Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte bleiben dagegen bestehen. Berlin hob die 2G-Regel für den Einzelhandel auf. Statt dessen gilt generell im Handel noch eine FFP2-Maskenpflicht. Unterdessen erklärte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) am Dienstag in Bild, die Omikron-Welle habe ihren Höhepunkt in Deutschland inzwischen überwunden. (dpa/jW)