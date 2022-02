Brasilien: Bolsonaro erlaubt Ausweitung von Goldabbau

Brasília. Brasiliens faschistischer Präsident Jair Bolsonaro hat ein Dekret erlassen, um den Goldabbau im Amazonasgebiet voranzutreiben. Ein damit geschaffenes Programm soll die Weiterentwicklung von Bergbaumethoden vor allem im Amazonasgebiet fördern, wie aus einer Veröffentlichung im Amtsblatt der Regierung am Montag (Ortszeit) hervorging. Mit einem zweiten Dekret soll die Bestrafung von Goldsuchern erschwert werden. Die Umweltorganisation WWF sprach von einer »Lizenz zum giftigen Goldrausch«. »Die Regierung Bolsonaros legalisiert faktisch den illegalen Goldabbau und zementiert dessen verheerende soziale, gesundheitliche und ökologische Folgen«, sagte Roberto Maldonado, Brasilien-Referent beim WWF, laut einer Mitteilung. Bolsonaro strebt die wirtschaftliche Ausbeutung des Amazonasgebiets an und will auch den bisher illegalen Goldabbau in indigenen Gebieten erlauben. (dpa/jW)