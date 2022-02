Athen zahlt IWF-Kredite vorzeitig zurück

Athen. Griechenland will die letzten Raten der in der Schuldenkrise aufgenommenen Kredite bereits nächsten Monat – und damit zwei Jahre früher als vereinbart – an den Internationalen Währungsfonds (IWF) zurückzahlen. »Griechenland hat offiziell einen Antrag auf vollständige Rückzahlung des ausstehenden Saldos seiner IWF-Darlehen gestellt«, sagte Finanzminister Christos Staikouras am Montag der Nachrichtenagentur Reuters. »Das entsprechende Verfahren wurde eingeleitet und wird voraussichtlich Ende März abgeschlossen sein.« Griechenland schuldet der in Washington ansässigen Organisation noch 1,9 Milliarden Euro. (Reuters/jW)