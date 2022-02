»Impfgegner«-Konvois erreichen Brüssel

Brüssel. Demonstranten der »Freiheitskonvois« gegen Coronamaßnahmen haben am Montag Brüssel erreicht. Bürgermeister Philippe Close sagte dem Radiosender RTBF, die Polizei habe 400 bis 500 Fahrzeuge mit »Impfgegnern« kontrolliert. Nach Angaben örtlicher Medien war die Polizei mit rund tausend Kräften im Einsatz, den Close mit der »öffentlichen Ordnung« begründete. Die Protestierenden dürften Brüssel nicht »als Geisel nehmen«, betonte er. Die belgischen Behörden hatten am Freitag ein Verbot der Protestkonvois in der Hauptstadtregion ausgesprochen. (AFP/jW)