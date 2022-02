Jemen: Neue Luftangriffe Saudi-Arabiens

Riad. Die von Saudi-Arabien angeführte Kriegskoalition hat nach eigenen Angaben im Jemen ein Kommunikationssystem für Drohnenangriffe zerstört. Das erklärte das Bündnis am Montag morgen, wie die saudiarabische Nachrichtenagentur SPA berichtete. Der Angriff fand demnach in der Nähe des Telekommunikationsministeriums in der von den Ansarollah kontrollierten Hauptstadt Sanaa statt. Ein AFP-Journalist bestätigte mehrere Luftangriffe im Umfeld des Ministeriums. Es war bis jW-Redaktionsschluss unklar, ob es Verletzte gab. (AFP/jW)