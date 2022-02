Grenzbrücke US-Kanada wieder geöffnet

Ottawa. Auf einer wichtigen Grenzbrücke zwischen der Stadt Windsor in Kanada und Detroit in den USA fließt der Verkehr nach einer fast einwöchigen Blockade durch Trucker wieder. Das hat Kanadas Verkehrsminister Omar Alghabra am späten Sonntag abend (Ortszeit) auf dem Kurznachrichtendienst Twitter mitgeteilt. Nach einer einstweiligen Verfügung eines kanadischen Gerichts hatten die Behörden am Wochenende damit begonnen, die Kundgebungen in der Gegend aufzulösen. An anderen Orten hielten die Proteste an. Auch in Kanadas Hauptstadt Ottawa harrten Trucker Medienberichten zufolge trotz eisiger Kälte weiter aus. Es kam auch zu Gegendemonstrationen. (dpa/jW)