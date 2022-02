Ex-»Wirtschaftsweiser« Feld wird Lindner-Berater

Berlin. Der langjährige »Wirtschaftsweise« und Verfechter der »Schuldenbremse«, Lars Feld, wird persönlicher Berater von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP). Er werde die neue Funktion ehrenamtlich ausfüllen und bleibe als Wissenschaftler unabhängig, teilte das Finanzministerium am Montag in Berlin mit. Stabile Staatsfinanzen und eine maßvolle Finanzpolitik seien die Grundpfeiler der sozialen Marktwirtschaft, behauptete Lindner. »Kaum ein anderer Ökonom in unserem Land hebt diesen Zusammenhang immer wieder so deutlich hervor wie Professor Lars Feld.« (Reuters/jW)