Höhere Erzeugerpreise für Agrarprodukte

Wiesbaden. Eine gestiegene Nachfrage und teils geringere Ernten haben die Preise für landwirtschaftliche Produkte in Deutschland 2021 in die Höhe getrieben. Im Jahresschnitt konnten die Erzeuger 8,8 Prozent höhere Preise als 2020 durchsetzen, wie das Statis­tische Bundesamt am Montag mitteilte. Pflanzliche Erzeugnisse verteuerten sich um 18,3 Prozent. Dennoch stünden die Landwirte weiter unter Druck, sagte der Präsident des Deutschen Bauernverbandes, Joachim Rukwied, am Montag. »Die etwas höheren Erzeugerpreise werden durch den massiven Anstieg der Betriebsmittelkosten für Energie, Futter und Dünger aufgefressen.« (dpa/jW)