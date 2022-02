Bennett als erster Premier Israels in Bahrain

Tel Aviv. Israels Ministerpräsident Naftali Bennett reist nach Bahrain. Nach israelischen Angaben wird es der erste offizielle Besuch eines israelischen Ministerpräsidenten in dem Golfkönigreich sein. Bennett sollte am Montag abreisen, wie sein Büro am Nachmittag mitteilte. Der Regierungschef wird demnach den Kronprinzen und Ministerpräsidenten von Bahrain, Salman bin Hamad Al Khalifa, treffen. Ein Schwerpunkt der Gespräche würden Wirtschaftsthemen sein, vor allem im Zusammenhang mit Technologie und Innovation, hieß es. (dpa/jW)