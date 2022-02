Weitere Asylsuchende im Mittelmeer gerettet

Rom. Eine Crew der privaten Hilfsorganisation »SOS Méditerranée« hat nach eigenen Angaben weitere Bootsflüchtlinge im zentralen Mittelmeer aus Seenot gerettet. Mittlerweile befänden sich fast 250 Menschen an Bord der »Ocean Viking«, teilte die Organisation am Montag mit. Am Vormittag nahmen die freiwilligen Helfer bei ihrer fünften Rettung in internationalen Gewässern innerhalb der libyschen Such- und Rettungszone rund 20 Männer und Frauen an Bord. Unter allen Geretteten auf dem Schiff seien auch viele unbegleitete Minderjährige. Die erste dieser Rettungen hatte SOS Méditerranée am Sonnabend gemeldet. (dpa/jW)