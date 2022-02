Sachsen: Einigung auf Abschiebeleitfaden

Dresden. In Sachsen haben sich die Koalitionsspitzen von CDU, SPD und Bündnis 90/Die Grünen auf einen »Leitfaden zur Rückführungspraxis« geeinigt. Wie der MDR am Donnerstag abend berichtete, sollen beispielsweise Abschiebungen vom Arbeitsplatz künftig vermieden sowie Kinder und Jugendliche grundsätzlich nicht mehr aus Kita und Schule abgeholt werden. Dem Bericht zufolge sollen künftig vorrangig Straftäter oder sogenannte Gefährder – also Unschuldige, denen der Staat künftige Straftaten zutraut – abgeschoben werden. (jW)