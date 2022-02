Bei Banken wieder längere Öffnungszeiten

Madrid. Ein Rentner hat in Spanien mit einer Protestaktion gegen die Qualität des Kundendienstes von Banken einen Erfolg erzielt. Einen Tag nachdem der 78jährige Carlos San Juan mit seiner Onlinekampagne »Ich bin alt, aber kein Idiot« die Marke der 600.000 gesammelten Unterschriften übertroffen hatte, reagierte das erste große Geldhaus: Die Banco Santander, das nach globaler Bilanzsumme größte Finanzinstitut Spaniens, kündigte am Mittwoch eine Verlängerung der Öffnungszeiten der Kassen für alle Kunden der Bank um drei Stunden an, wie der staatliche Fernsehsender RTVE berichtete. (dpa/jW)