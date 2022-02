Weitere Preiserhöhungen bei Lebensmitteln

Berlin. Lebensmittel werden in Deutschland voraussichtlich deutlich teurer. »Nach unseren Umfragen planen in den kommenden Monaten mehr als zwei Drittel der Nahrungsmittelhersteller weitere Preisanhebungen«, sagte der Konjunkturchef des Münchener Ifo-Instituts, Timo Wollmershäuser, der Welt am Sonntag. Vergleichbares habe es seit 1990 nicht gegeben. »Somit dürften die Nahrungsmittelpreise in diesem Jahr ein maßgeblicher Inflationstreiber werden.« Die Wirtschaftsforscher hätten auch deswegen ihre Prognose für die Inflationsrate 2022 auf vier Prozent hochgestuft. Bei den Lebensmittelpreisen rechnet das Institut mit einem Anstieg von sieben Prozent. (AFP/jW)