»Herr Doktor Sommer, darf ich offen sprechen?« – »Na, und?« – »Der Hund kann überhaupt nicht sprechen.« Loriot-Fans wissen Bescheid. Wie steht es um waschechte Kenner des großen deutschen Volkssängers Heino? Wissen die mehr? Kann der 83jährige überhaupt noch singen? Beziehungsweise, hat er das schon öfter gemacht: Wie ein Fisch den Mund auf- und zuschnappen lassen, derweil aus den Boxen vermutlich »Ich hatt’ einen Kameraden« und »Flamme empor« dröhnten – also Stücke, bei denen in der guten alten Zeit rechte Arme von Männern in schwarzen Ledermänteln unter hässlichem Gebrüll nach oben flogen. Na, jedenfalls gibt es gerade einen »kuriosen Streit« (dpa) über einen Auftritt von Heino letztes Jahr beim Sommerfest in Aachen, wo ein Halbplayback-Auftritt mit ein bisschen Trällern vertraglich versprochen war, aber anscheinend Vollplayback (alles vom Band bis auf den Fisch) geliefert wurde. Gemein. Der Verein will Kohle zurück, man werde Klage einreichen, heißt es auf der Facebook-Seite. Das Management bestreitet die Vorwürfe. Und der Fisch? Schwimmt weiter, solange er noch kann. Irgendwann nicht mehr. (msa)