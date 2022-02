Nicaragua: Ex-Sandinist Torres verstorben

Managua. Der nicaraguanische Oppositionspolitiker und frühere Sandinist, Hugo Torres, ist gestorben. Dies gab die Staatsanwaltschaft Nicaraguas in einer Mitteilung am Sonnabend (Ortszeit) bekannt. Der seit vergangenen Juni Inhaftierte sei, als sich sein Gesundheitszustand verschlechtert habe, in ein Krankenhaus gebracht worden. Seine Kinder und sein Schwiegersohn seien bei ihm gewesen. (dpa/jW)