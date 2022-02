Venezuela: Kundgebung zum Weltjugendtag

Caracas. Zum Weltjugendtag haben in der venezolanischen Hauptstadt Caracas Tausende Menschen ihre Unterstützung für die Regierung von Präsident Nicolás Maduro bekundet. Begleitet von Trommelschlägen und Salsamusik marschierten sie am Sonnabend durch die Stadt. »Chávez gibt den Ton an, Maduro sitzt am Steuer«, stand auf einem Banner. »Die mutige Jugend folgt ihren Träumen und kämpft weiter für ihr Heimatland«, sagte eine Demonstrantin der AFP. Etwa 500 Anhänger der Opposition versammelten sich derweil zu einer Gegendemonstration in der Hauptstadt, unter ihnen auch der von Washington unterstützte Oppositionelle Juan Guaidó. (AFP/jW)