Großbritannien: Protest gegen steigende Kosten

London. In Großbritannien haben am Sonnabend Hunderte Menschen wegen der stark steigenden Lebenshaltungskosten demonstriert. In der Hauptstadt London sowie in weiteren Städten des Landes forderten die Menschen die konservative Regierung zum Handeln auf. In London zogen Demonstranten vor den Amtssitz von Premier Boris Johnson und verlangten dessen Rücktritt. Angesichts der Inflation, die ein 30-Jahres-Hoch erreicht hat, und stark gestiegener Kosten für Kraftstoff, Heizung und Grundnahrungsmittel schwenkten die Demonstranten Plakate mit Aufschriften wie »Besteuert die Reichen« oder »Spart Benzin – verbrennt Banker«. (AFP/jW)