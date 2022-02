Rund 200 Menschen im Mittelmeer gerettet

Rom. Die private Hilfsorganisation SOS Méditerranée hat im zentralen Mittelmeer rund 200 Menschen aus Seenot gerettet. Am Sonntag morgen brachte die Crew der »Ocean Viking« 25 Asylsuchende an Bord, wie die Organisation mitteilte. In der Nacht zum Sonntag nahm sie demnach bereits 88 Menschen, darunter ein Baby und 27 unbegleitete Minderjährige von einem überfüllten Holzboot auf. Zuvor hatten die freiwilligen Helfer am Samstag nachmittag 93 Menschen in der maltesischen Such- und Rettungszone gerettet. An Bord des unter norwegischer Flagge fahrenden Schiffs befinden sich damit insgesamt 228 Bootsflüchtlinge, die auf Zuweisung eines sicheren Hafens warten. Derzeit ist auch ein Schiff der deutschen Hilfsorganisation Sea-Watch auf dem Weg in sein Einsatzgebiet im Mittelmeer. (dpa/jW)