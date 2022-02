Oper und Rock

Die Händel-Festspiele in Halle feiern vom 27. Mai bis zum 12. Juni ihre erste Auflage vor 100 Jahren. Die Festspiele sollen mit einer Neuproduktion der Händel-Oper »Orlando« eröffnet werden, die 1922 den Abschluss des »Hallischen Händelfestes« bildete, wie die Veranstalter am Freitag mitteilten. Zur Hoch- solle sich auch Unterhaltungskultur gesellen: Bei einem Open-Air-Konzert soll es den Brückenschlag zwischen Barockmusik und Symphonic Rock geben. Stargast ist Robert Hart, Sänger der Manfred Mann's Earth Band. Der Händel-Preis der Stiftung Händel-Haus derweil geht in diesem Jahr an den Händel-Forscher Wolfgang Hirschmann. (dpa/jW)