Mehr E-Schrott recycelt, kaum Reparaturen

Wiesbaden. In Deutschland sind 2020 mehr Elektrogeräte recycelt worden als im Vorjahr. 899.300 Tonnen Altgeräte wurden ausgeschlachtet, das waren 90.800 Tonnen oder 11,2 Prozent mehr als 2019, teilte das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mit. Nur 1,9 Prozent aller angenommenen Geräte wurden ganz oder in Bauteilen wiederverwendbar gemacht, etwa durch Reparaturen. Im Koalitionsvertrag der Bundesregierung wird ein »Recht auf Reparatur« versprochen. Die Ausgestaltung ist offen. (dpa/jW)