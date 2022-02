Kein Inflationsausgleich für Journalisten

Berlin. Rund 12.000 Journalisten der deutschen Tageszeitungen sollen im März jeweils 500 Euro Coronaprämie und dann bis Ende April 2024 schrittweise 3,5 Prozent mehr Lohn bekommen. Darauf einigten sich der Verband der Zeitungsverleger und die Gewerkschaft DJV in der fünften Tarifverhandlungsrunde am Donnerstag abend – gegen den Willen von Verdi. Eine gemeinsame Linie sei vom DJV verlassen worden, teilte Verdi am Freitag mit, das Ergebnis zeige »keine Spur« von einem »Inflationsausgleich«. (AFP/jW)