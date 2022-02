»Nordkreuz«: Drei Polizisten angeklagt

Dresden. Die Generalstaatsanwaltschaft Dresden hat drei Polizisten wegen Bestechlichkeit, Diebstahls und Verstößen gegen das Waffengesetz angeklagt. Dabei gehe es unter anderem um mutmaßlich von Beamten gestohlene Dienstmunition, wie der NDR am Freitag berichtete. Die Anklage richte sich gegen zwei Schießtrainer der Spezialeinheit aus Dresden sowie gegen deren Kommandoführer. Aufgekommen waren die Verdachtsmomente dem Bericht zufolge im Zuge von Ermittlungen im Umfeld des rechtsterroristischen »Nordkreuz«-Netzwerks in Mecklenburg-Vorpommern. Dabei ging es auch um einen Schießstand in Güstrow, dessen Betreiber Frank T. Mitglied des Netzwerkes gewesen sein soll. (jW)