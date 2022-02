US-Militärkonvois rollen durch BRD nach Osteuropa

Dresden. Von diesem Sonnabend an sollen durch Sachsen Konvois der US Army in Richtung Osteuropa rollen. Wie der MDR am Freitag berichtete, verlegen die Streitkräfte der Vereinigten Staaten insgesamt rund 500 Fahrzeuge und eine unbestimmte Zahl von Soldatinnen und Soldaten über Tschechien in die Slowakei. Dem Bericht zufolge werden laut Bundeswehr bis zum 26. Februar täglich mehrere Konvois mit jeweils bis zu 20 Fahrzeugen erwartet. Die Fahrten sollen zudem in der Nacht stattfinden. Die Konvois seien Teil der jährlichen »Saber Strike«-Kriegsübungen der NATO. Sie sollen ab Mitte Februar in Osteuropa abgehalten werden. (jW)