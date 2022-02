Acht Tote bei Polizeieinsatz in brasilianischer Favela

Rio de Janeiro. Bei einem Polizeieinsatz in einer Favela der brasilianischen Metropole Rio de Janeiro sind mindestens acht Menschen ums Leben gekommen. Polizisten der Spezialeinheit Bope und der Autobahnpolizei hätten in Vila Cruzeiro nach »Kriminellen« aus Jacarezinho gesucht, hieß es in einem Tweet der Polizei des Bundesstaates Rio de Janeiro am Freitag. Es sei zu Auseinandersetzungen gekommen, und die Verfolgten seien ihren Verletzungen erlegen. In der vergangenen Woche hatte der Oberste Gerichtshof in Brasília bestimmt, dass die Regierung von Rio de Janeiro Maßnahmen ergreifen müsse, um die Tödlichkeit von Polizeieinsätzen zu verringern. (dpa/jW)