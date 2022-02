Bericht: Britischem Premier droht Misstrauensvotum

London. In Großbritannien mehren sich die Spekulationen über ein baldiges Misstrauensvotum gegen Premier Boris Johnson. Die Financial Times berichtete am Freitag unter Berufung auf einen Johnson nahestehenden Amtsträger der Tory-Partei, es seien rund 45 Briefe bei dem zuständigen Komitee eingegangen. Entziehen mindestens 54 konservative Abgeordnete Johnson ihr Vertrauen, kommt es zum Misstrauensvotum. Ein Rücktritt von sich aus scheint für den Regierungschef nicht vorstellbar. Er werde »bis zum bitteren Ende kämpfen«, zitierte die Zeitung einen seiner Verbündeten. (dpa/jW)