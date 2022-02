Schulbuchverlage passen Klitorisdarstellung an

Berlin. Die drei großen Schulbuchverlage Klett, Westermann und Cornelsen haben die Darstellungen der Klitoris in ihren Biologiewerken angepasst. Wie die Taz am Dienstag auf Twitter berichtete, hatte eine Recherche der Zeitung im März 2020 ergeben, dass das Organ in den Lehrwerken unvollständig abgebildet war – lediglich als Punkt oder »ein tropfenförmiges Etwas«. Der gesamte innere Teil der Klitoris, der ungefähr zehn Mal größer als die Klitoriseichel ist, wurde hingegen ­ignoriert. Nach einer Initiative der Biologielehrerin Sina Krüger hätten alle drei großen Verlage ihre Darstellungen nun angepasst, so die Taz. (jW)