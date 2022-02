Belästigung: Klage gegen Harvard-Universität

New York. Drei Frauen haben im Zusammenhang mit Belästigungsvorwürfen gegen ihren Professor die US-Hochschule Harvard verklagt. Die Doktorandinnen werfen der Eliteuniversität vor, die Anschuldigungen jahrelang ignoriert zu haben, wie aus der am Dienstag veröffentlichten Klageschrift hervorgeht. Die Klägerinnen beschuldigen den Anthropologieprofessor John Comaroff, er habe Studentinnen ohne deren Zustimmung geküsst und begrapscht und ihnen gedroht, im Falle einer Beschwerde ihre Karriere zu ruinieren. »Alle drei Klägerinnen haben sich wiederholt bei der Harvard-Verwaltung beschwert«, hieß es in der Klage, die bei einem Bostoner Bundesgericht eingereicht wurde. Die Studentinnen hatten sich nach eigenen Angaben vor fast fünf Jahren zum ersten Mal an die Unileitung gewandt. (AFP/jW)