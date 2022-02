Libyens Parlament bestimmt neuen Premier

Tripolis. In Libyen nehmen die Spannungen nach der geplatzten Wahl wieder zu. Das Parlament mit Sitz im Osten des Landes bestimmte am Donnerstag einen Nachfolger für Abdul Hamid Dbaiba als Chef der Übergangsregierung, wie die libysche Nachrichtenagentur Lana meldete. Den Posten soll nach dem Willen des Tobruker Parlaments nun der frühere Innenminister Fathi Baschagha übernehmen. Allerdings hat der bislang amtierende Ministerpräsident Dbaiba nicht vor, seinen Posten zu räumen. Sein Mandat lief jedoch mit dem Wahltermin am 24. Dezember aus. Ein neues Datum für die verschobene Abstimmung steht aber noch nicht fest. (dpa/jW)