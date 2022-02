Erste US-Panzer in Rumänien angekommen

Bukarest. In Rumänien sind die ersten Konvois der US-Armee mit Militärtechnik angekommen. Das teilte das Verteidigungsministerium des an die Ukraine grenzenden Landes am Donnerstag über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. Bilder des Ministeriums zeigten Radschützenpanzer vom Typ »Stryker« am rumänisch-ungarischen Grenzübergang Nadlac. Die Transporte sollen an diesem Freitag morgen den US-Luftwaffenstützpunkt Mihail Kogalniceanu am Schwarzen Meer erreichen. Von dort aus würde das Kriegsgerät an mehrere Einheiten im Land verteilt, sagte Verteidigungsminister Vasile Dincu. (dpa/jW)