Aufarbeitung in Thüringen am Anfang

Jena. In Thüringen steht die Erforschung des kolonialen Erbes erst am Anfang. Das erklärte die Historikerin Kim Siebenhüner von der Universität Jena am Donnerstag der dpa. Die Universität wollte am selben Tag menschliche Überreste aus ihrem Bestand an Vertreter des US-Bundesstaats Hawaii zurückgeben. In dem Freistaat fehlt bislang ein Überblick, wie viele Objekte mit Kolonialvergangenheit überhaupt in den Beständen liegen. Der Museumsverband wertet hierzu aktuell eine Umfrage unter rund zehn Prozent der Museen im Land aus. Ergebnisse sollen Anfang April vorgestellt werden. (dpa/jW)