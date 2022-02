Berlin: Senat reagiert auf Straßenblockaden

Berlin. Innensenatorin Iris Spranger (SPD) hat eine neue Linie der Polizei Berlins gegen Straßenblockaden von Klimaaktivisten angekündigt. »Die Polizei erweitert daher deutlich ihre Taktik, um Aktionen rechtzeitig zu erkennen und zu verhindern, zum Beispiel durch gezielte Gefährderansprachen«, sagte die Senatorin am Donnerstag im Abgeordnetenhaus. Darüber hinaus prüfe die Polizei die mögliche Übernahme von Einsatzkosten durch die Demonstrierenden der Gruppe »Aufstand der letzten Generation«. Diese hat zuletzt in Berlin rund 30mal Straßen und Autobahnen blockiert, auch am Donnerstag. Sie fordert ein Gesetz gegen Lebensmittelverschwendung und eine sofortige Agrarwende, um Treibhausgasemissionen zu mindern. Spranger nannte die Blockaden »völlig inakzeptabel«. (dpa/jW)