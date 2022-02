Deutscher Osthandel auf Rekordniveau

Berlin. Der deutsche Osthandel hat im vergangenen Jahr erstmals die Marke von 500 Milliarden Euro übertroffen. Wie der »Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft e. V.« am Donnerstag mitteilte, lag das Gesamtvolumen bei 502 Milliarden Euro – und damit um 80 Milliarden höher als 2020 und um 40 Milliarden höher als im bisherigen Rekordjahr 2019 vor der Coronapandemie. Demnach exportierten deutsche Unternehmen 2021 Waren im Gesamtwert von 254 Milliarden Euro in Länder Ost- sowie Südosteuropas. Das war ein Plus von 18,3 Prozent. Importiert wurden Güter im Wert von 248 Milliarden Euro, ein Zuwachs von 19,1 Prozent. (dpa/jW)