Bundesaußenministerin zu Antrittsbesuch in Israel

Tel Aviv. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) hat bei ihrem Antrittsbesuch in Israel die besondere Verantwortung Deutschlands für die israelische Sicherheit hervorgehoben. Das Land könne auch unter der neuen Bundesregierung auf »Deutschlands Solidarität und Engagement für Israels Sicherheit« zählen, sagte Baerbock bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit ihrem israelischen Kollegen Jair Lapid am Donnerstag in Tel Aviv. Später am selben Tag wollte sich Baerbock auch mit Israels Premier Naftali Bennett und am Abend mit dem palästinensischen Präsidenten Mahmud Abbas treffen. (AFP/jW)