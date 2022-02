Klage gegen Tesla wegen Diskriminierung

Bangalore. Der Elektroautobauer Tesla steht im US-Bundesstaat Kalifornien wegen des Verdachts der Rassendiskriminierung und Belästigung am Pranger. Das kalifornische Ministerium für Beschäftigung und Wohnungsbau (DFEH) wolle wegen der Vorwürfe eine Klage gegen das Unternehmen einreichen, wie Reuters am Mittwoch meldete. Es gehe um angebliches Fehlverhalten in einer Fabrik im kalifornischen Fremont zwischen 2015 und 2019. Tesla erklärte, die Beschwerden von Beschäftigten bereits untersucht zu haben, es sei kein Fehlverhalten festgestellt worden. Gegen Tesla gab es in der Vergangenheit schon mehrere Klagen wegen des Vorwurfs von Diskriminierung und Belästigung. (Reuters/jW)