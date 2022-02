Athen protestiert gegen Luftraumverletzungen

Athen. Griechenland wirft der Türkei vor, mit Luftraumverletzungen und Überflügen über griechisches Territorium die Hoheitsrechte des Landes in der Ägäis in Frage zu stellen. Dies sei »besorgniserregend«, sagte am Mittwoch der Sprecher des Athener Außenministeriums, Alexandros Papaioannou. Die Türkei setze neben Kampfbombern auch Drohnen ein, fügte er hinzu. Athen habe bereits auf dem diplomatischen Weg in Ankara protestiert, hieß es. Allein im Januar kam es nach Angaben des griechischen Generalstabes über der Ägäis zu 17 Abfangmanövern. (dpa/jW)