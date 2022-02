Slowakisches Parlament billigt US-Militärvertrag

Bratislava. Das slowakische Parlament hat am Mittwoch einem Militärvertrag mit den USA zugestimmt. 79 der 140 anwesenden Abgeordneten stimmten für, 60 gegen das Abkommen. Es ermöglicht den USA, ihre militärische Präsenz in dem direkt an die Ukraine angrenzenden EU-Land zu erhöhen. Dafür sollen die beiden Militärflughäfen Sliac und Kuchyna ausgebaut werden. Noch am Dienstag abend war es in der hitzigen Parlamentsdebatte zu Handgreiflichkeiten zwischen Abgeordneten gekommen. Auf den Straßen Bratislavas und anderer Städte gab es seit Wochen immer wieder Proteste gegen den Vertrag. (dpa/jW)