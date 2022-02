Türkei: Deutscher Welle droht Sperre

Istanbul. Dem deutschen Auslandssender Deutsche Welle droht eine Sperre seines Onlineprogramms in der Türkei. Der Sender müsse sich um eine Lizenz für auf der Internetseite veröffentlichte Inhalte bewerben, sagte der Vizepräsident der türkischen Rundfunkbehörde RTÜK, Ibrahim Uslu, am Mittwoch der dpa. Andernfalls werde das Angebot des Senders aus der Türkei nicht mehr erreichbar sein. Die Entscheidung beruhe auf einer 2019 in Kraft getretenen Regelung, so Uslu. Die Regierung hatte damals eine weitreichende Kontrolle von Internetplattformen eingeführt, die Videos oder Radioinhalte verbreiten. (dpa/jW)