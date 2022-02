»Korrosionsprobleme« bei französischen AKW

Paris. Die staatliche französische Elektrizitätsgesellschaft EDF wird drei weitere Atommeiler für »Überprüfungen« abschalten, nachdem »Korrosionsprobleme« an Sicherheitssystemen aufgetreten sind, wie der Konzern am Dienstag mitteilte. Von den 56 Reaktoren in Frankreich waren zuvor bereits fünf wegen festgestellter oder vermuteter »Korrosionsprobleme« abgeschaltet worden – teilweise bis Ende des Jahres. Da die EDF auch die Abschaltung weiterer Reaktoren wegen anderer Probleme verlängert hat, dürfte sich die Situation auf dem französischen Strommarkt weiter zuspitzen. (jW)