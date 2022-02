US-Luftwaffe zu Millionenstrafe verurteilt

Washington. Die US-Luftwaffe ist gut fünf Jahre nach der Gewalttat eines Exsoldaten in einer Kirche im Bundesstaat Texas zu einer Entschädigungszahlung in Millionenhöhe verurteilt worden. Ein Bundesrichter sprach den Überlebenden und Hinterbliebenen des Angriffs, durch den 26 Menschen starben, am Montag (Ortszeit) Schadenersatz in Höhe von mehr als 230 Millionen US-Dollar (202 Millionen Euro) zu. Die Regierung habe es versäumt, die Vorstrafen des Täters an die Bundespolizei FBI weiterzuleiten, hieß es zur Urteilsbegründung. Eine Sprecherin der US-Luftwaffe kündige laut einem Bericht der New York Times an, das Urteil anzufechten. Der vorbestrafte 26jährige Exsoldat hatte am 5. November 2017 in einer Kirche in Sutherland Springs 26 Menschen getötet und sich anschließend selbst erschossen. (AFP/jW)