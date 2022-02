Trudeau will Protest in Ottawa beenden

Ottawa. Der kanadische Premierminister Justin Trudeau hat ein Ende der Proteste Hunderter Lkw-Fahrer gegen die Coronapolitik in der Hauptstadt Ottawa gefordert. Während einer Dringlichkeitsdebatte im Unterhaus versprach Trudeau am Montag (Ortszeit) die Unterstützung der kanadischen Bundesregierung »mit allen Mitteln, die die Provinz und die Stadt benötigen«, um mit den Demonstranten fertig zu werden. Der Bürgermeister von Ottawa, James Watson, hatte zuvor die Bundesregierung aufgefordert, 1.800 zusätzliche Polizeibeamte zu entsenden. Am Sonntag hatte er bereits den Ausnahmezustand ausgerufen. Seit Anfang Januar protestieren in Ottawa Lkw-Fahrer gegen die Impfvorschriften beim Überqueren der Grenze zu den USA. (AFP/jW)