Großhandel erzielt Rekordumsatz

Berlin. Der deutsche Großhandel hat im vergangenen im Jahr einen Rekordumsatz erwirtschaftet. Der Umsatz sei um 10,3 Prozent höher ausgefallen als im bisherigen Rekordjahr 2020, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. Preisbereinigt blieb davon ein Plus von 2,5 Prozent übrig. »Damit entwickelte sich der Großhandel ähnlich wie der Einzelhandel, der 2021 ebenfalls einen neuen Rekordumsatz erzielte«, so die Statistiker. (Reuters/jW)