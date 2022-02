Südwest-CDU: Baldauf stellt Spitzenteam vor

Mainz. Der designierte neue Landeschef der CDU in Rheinland-Pfalz, Christian Baldauf, hat am Dienstag sein sechsköpfiges Team vorgestellt. Statt der bislang zwei soll es nach dem Vorschlag Baldaufs künftig drei stellvertretende Vorsitzende geben: die beiden Landtagsabgeordneten Ellen Demuth und Jenny Groß sowie den Bundestagsabgeordneten Jan Metzler. Neuer Generalsekretär an der Stelle von Jan Zimmer soll der Landtagsabgeordnete Gordon Schnieder werden. Baldauf war vor einem Jahr Spitzenkandidat bei der verlorenen Landtagswahl. Bei der Bundestagswahl im September musste die CDU in Rheinland-Pfalz das historisch schlechteste Ergebnis hinnehmen. Der neue Vorstand soll am 26. März auf einem Landesparteitag in Wittlich gewählt werden. Baldauf ist einziger Kandidat. (dpa/jW)