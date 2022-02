BRD setzt Malis Regierung unter Druck

Berlin. Die Bundesregierung setzt die militärische Übergangsregierung Malis unter Druck und macht die Verlängerung des Einsatzes der Bundeswehr in dem westafrikanischen Staat unter anderem von einem neuen Wahltermin abhängig. »Die malische Regierung muss in den nächsten Tagen einen Zeitplan für die Rückkehr zur Demokratie vorlegen«, sagte Katja Keul (Bündnis 90/Die Grünen), Staatsministerin im Auswärtigen Amt, den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (Dienstagausgaben). »Wenn die malische Regierung nicht schnell positive Signale schickt, ist das Engagement der Bundeswehr vor Ort in Frage gestellt.« Im vergangenen Jahr hatte die Übergangsregierung den international geforderten Wahltermin für Februar verschoben. (AFP/jW)