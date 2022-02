Baupreise steigen voraussichtlich weiter

Berlin. Die Baupreise in Deutschland werden voraussichtlich auch in diesem Jahr zulegen. Im vergangenen Jahr seien sie um sechs Prozent gestiegen, sagte der Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands des Deutschen Baugewerbes, Felix Pakleppa, zu dpa am Montag. »Das ist der stärkste Anstieg in über 20 Jahren gewesen.« 2022 rechnet der Verband mit einem Zuwachs von vier Prozent. »Das heißt, es beruhigt sich etwas, die Preise steigen aber immer noch.« Das Niveau vor der Pandemie zu erreichen, das sei nicht absehbar. (dpa/jW)